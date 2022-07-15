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Окупанти випустили ракети по Харкову, в місті звучить повітряна тривога

Фото: окупанти випустили ракети по Харкову, в місті звучить повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі випустили ракети по Харкову, спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", місцеві Telegram-канали.

Як повідомляється, в місті прогриміли три вибухи.

Жителів просять залишатися в укриттях.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з боку Бєлгорода.

Нагадаємо, що Харків є однією з найгарячіших точок в Україні. Окупанти щодня обстрілюють місто.

Зокрема, в результаті ракетної атаки 13 липня у Харкові зруйновано депо метрополітену і приватні будинки.

Раніше ввечері повідомлялося про вибухи у Херсоні та Миколаєві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Харків