Окупанти випустили ракети по Харкову, в місті звучить повітряна тривога

Як повідомляється, в місті прогриміли три вибухи.

Жителів просять залишатися в укриттях.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з боку Бєлгорода.

Нагадаємо, що Харків є однією з найгарячіших точок в Україні. Окупанти щодня обстрілюють місто.

Зокрема, в результаті ракетної атаки 13 липня у Харкові зруйновано депо метрополітену і приватні будинки.

Раніше ввечері повідомлялося про вибухи у Херсоні та Миколаєві.

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