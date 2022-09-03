Оккупанты выпустили ракету по Харькову, "прилет" был возле школы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Отмечается, что "прилет" зафиксирован возле школы.

"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов.

В Запорожье также слышали звуки взрывов, однако в мэрии сообщили, что это было эхо "прилетов" за пределами города.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по Днепру, сработала система ПВО.

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