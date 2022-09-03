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В мэрии Запорожья объяснили происхождение звуков взрывов ночью

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Запорожье, Суббота 03 сентября 2022 00:45
В мэрии Запорожья объяснили происхождение звуков взрывов ночью Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Звуки взрывов, которые могли слышать ночью 3 сентября жители Запорожья, доносились из других районов области, где, вероятно, были "прилеты".

Об этом заявил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он уточнил, что звуки взрывов могли слышать в нескольких районах.

"По предварительной информации, это было эхо вражеских прилетов, которые произошли за пределами города. Детали уточняются", - сообщил Куртев.

Напомним, 29 августа в результате ночного обстрела Запорожья повреждения получили 9 многоэтажных и 40 частных домов.

Ночью 28 августа оккупанты также обстреливали Запорожье. Пять человек пострадали.

27 августа россияне обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

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