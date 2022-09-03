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Окупанти випустили ракету по Харкову, "приліт" був біля школи

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Харків, Субота 03 вересня 2022 06:05
Окупанти випустили ракету по Харкову, "приліт" був біля школи Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі вдарили ракетою по Харкову. Постраждав Новобаварський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Зазначається, що "приліт" зафіксовано біля школи.

"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поруч з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибито скло", - йдеться в повідомленні.

Увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові були чутні звуки вибухів.

У Запоріжжі також чули звуки вибухів, однак у мерії повідомили, що це було відлуння "прильотів" за межами міста.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по Дніпру, спрацювала система ППО.

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