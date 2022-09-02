В Харькове слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги

Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове слышны звуки взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Отмечается, что взрывы слышны в городе отдаленно.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Напомним, прошлой ночью россияне обстреляли Холодногорский район ракетой С-300. Были повреждены четыре автомобиля и два инфраструктурных объекта.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли спортивный комплекс "Локомотив" в Харькове. В результате атаки был уничтожен бассейн, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию.

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