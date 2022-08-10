Оккупанты выпустили 200 мин и снарядов по Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 10 августа нанесли массированные удары по Сумской области. В результате атак враг, к счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Чиновник отметил, что в течение дня захватчики выпустили около 200 мин и снарядов, а также использовали стрелковое оружие для обстрелов территории общин:
"В результате атак временно без газа остались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громадах. Сейчас большинство проблем устранено", - указал глава области.
Однако, по словам Живицкого, в селе Радьковка Сумской громады повреждены частные дома мирных жителей. Кроме этого, дома гражданских повреждены в Славгороде.
"Уточняется информация относительно убытков фермерских хозяйств. Пострадавших, к счастью, нет", - подытожил глава ОВА.
Напомним, 10 августа жителей Сумской области предупреждали об угрозе обстрела со стороны россиян.
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