Оккупанты выпустили 200 мин и снарядов по Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Чиновник отметил, что в течение дня захватчики выпустили около 200 мин и снарядов, а также использовали стрелковое оружие для обстрелов территории общин:

Белопильская;

Краснопольская;

Новослободская;

Сумская;

Хотинская.

"В результате атак временно без газа остались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громадах. Сейчас большинство проблем устранено", - указал глава области.

Однако, по словам Живицкого, в селе Радьковка Сумской громады повреждены частные дома мирных жителей. Кроме этого, дома гражданских повреждены в Славгороде.

"Уточняется информация относительно убытков фермерских хозяйств. Пострадавших, к счастью, нет", - подытожил глава ОВА.