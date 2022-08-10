Окупанти випустили 200 мін і снарядів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 10 серпня завдали масованих ударів по Сумській області. Внаслідок атак ворог, на щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Посадовець зазначив, що протягом дня загарбники випустили близько 200 мін і снарядів, а також використовували стрілецьку зброю для обстрілів території громад:
"Внаслідок атак тимчасово без газу залишилися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута", - вказав очільник області.
Проте, за словами Живицького, у селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. Окрім цього, оселі цивільних пошкоджені у Славгороді.
"Уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає", - підсумував глава ОВА.
Нагадаємо, 10 серпня мешканців Сумської області попереджали про загрозу обстрілу з боку росіян.
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