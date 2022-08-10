RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили 200 мін і снарядів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 10 серпня завдали масованих ударів по Сумській області. Внаслідок атак ворог, на щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець зазначив, що протягом дня загарбники випустили близько 200 мін і снарядів, а також використовували стрілецьку зброю для обстрілів території громад:

  • Білопільська;
  • Краснопільська;
  • Новослобідська;
  • Сумська;
  • Хотінська.

"Внаслідок атак тимчасово без газу залишилися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута", - вказав очільник області.

Проте, за словами Живицького, у селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. Окрім цього, оселі цивільних пошкоджені у Славгороді.

"Уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає", - підсумував глава ОВА.

Нагадаємо, 10 серпня мешканців Сумської області попереджали про загрозу обстрілу з боку росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти України