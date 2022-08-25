Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 25 августа выпустили по территории Сумской области более 100 различных боеприпасов. К счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Глава областной военной администрации отметил, что под огнем врага были территории:
По словам Живицкого, в Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и уничтожено заготовленное сено.
Он также проинформировал, что на территории Шосткинского района российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.
"Обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - добавил глава ОВА.
Напомним, россияне 25 августа обстреляли Николаев ракетами С-300.
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