RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 25 серпня випустили по території Сумської області понад 100 різних боєприпасів. На щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що під вогнем ворога були території:

  • Шалигинської та Середино-Будської громад Шосткинського району;
  • Хотінської та Білопільської громад Сумського району;
  • Великописарівської громади Охтирського району.

За словами Живицького, у Великописарівській громаді згорів будинок мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та знищено заготоване сіно.

Він також поінформував, що на території Шосткинського району російські окупанти використовували запалювальні боєприпаси.

"Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, росіяни 25 серпня обстріляли Миколаїв ракетами С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України