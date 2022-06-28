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Оккупанты выбрали новую дату "референдума" об аннексии Донецкой области

Фото: оккупанты выбрали новую дату "референдума" об аннексии Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупационные войска назначили проведение "референдума" об аннексии Донецкой области на 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии по проведению" и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения.

"Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем",- добавил Андрющенко.

Отметим, что по данным разведки, россияне также планируют "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Так, оккупанты открывают пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области, чтобы потом фальсифицировать результаты "референдума".

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