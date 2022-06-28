Оккупанты открывают пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области
Оккупационная российская власть открывает пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области, чтобы в дальнейшем фальсифицировать результаты "референдума".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Отмечается, что в Херсонской области продолжаются обстрелы оккупантами освобожденных населенных пунктов.
"Параллельно открывают на оккупированных территориях сеть пунктов выдачи российских паспортов, спеша сфальсифицировать электорат к очередной дате в очередной раз отсроченного референдума", - сказано в сообщении.
Напомним, разведка считает, что россияне планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
По мнению мэра города Игоря Колыхаева, захватчики хотят аннексировать Херсонскую область, как это было с Крымом.