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Окупанти обрали нову дату "референдуму" про анексію Донецької області

Фото: окупанти обрали нову дату "референдуму" про анексію Донецької області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупаційні війська призначили проведення "референдуму" про анексію Донецької області на 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Він зазначив, що окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення.

"Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нациских загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому", - додав Андрющенко.

Зазначимо, що за даними розвідки, росіяни токож планують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.

Так, окупанти відкривають пункти видачі російських паспортів в Херсонській області, аби потім фальсифікувати результати "референдуму".

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