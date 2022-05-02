Оккупанты второй раз с начала суток обстреляли Синельниковский район

Российская армия второй раз с начала суток обстреляла Синельниковский район Днепропетровской области. Одна из ракет попала на территорию свинокомплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров", - говорится в сообщении.
Вторая вражеская ракета попала в посадку. Обошлось без пострадавших.
Напомним, оккупанты сегодня утром уже обстреляли Синельниковский район, уничтожен склад зерна.
Кроме того, Россия выпустила еще две ракеты на территорию Межовской общины Днепропетровской области.
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