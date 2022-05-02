Окупанти вдруге з початку доби обстріляли Синельниківський район

Російська армія вдруге з початку доби обстріляла Синельниківський район Дніпропетровської області. Одна з ракет влучила на територію свинокомплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів", - йдеться у повідомленні.
Друга ворожа ракета влучила у посадку. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, окупанти сьогодні зранку вже обстріляли Синельниківський район, знищений склад зерна.
Крім того, Росія випустила ще дві ракети на територію Межівської громади Дніпропетровській області.
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