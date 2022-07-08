Оккупанты воруют носки у военных ВСУ: СБУ перехватила разговор

Во время разговора оккупант признался в том, что украл не одну пару носков, поскольку российским обмундированием можно разве что мыть пол.

В то же время он рассказал и об американском камуфляже, который также украл у наших военных. Однако, он отметил, что качество нашего производителя ничем не уступает американскому.

"И даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, их шлем. Ну, это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - говорит оккупант.