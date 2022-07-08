Окупанти крадуть шкарпетки у військових ЗСУ: СБУ перехопила розмову

Під час розмови окупант зізнався у тому, що поцупив не одну пару шкарпеток, оскільки російським обмундируванням можна хіба що мити підлогу.

Водночас він розповів й про американський камуфляж, який також поцупив у наших військових. Однак, він відзначив, що якість нашого виробника нічим не нічим не поступається американській.

"Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їх рюкзаки, їх шолом. Ну, це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так", - говорить окупант.