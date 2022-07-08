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Окупанти крадуть шкарпетки у військових ЗСУ: СБУ перехопила розмову

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П'ятниця 08 липня 2022 18:05
Окупанти крадуть шкарпетки у військових ЗСУ: СБУ перехопила розмову Фото: окупанти крадуть шкарпетки у військових ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський військовий розповів своїй дружині про те як цупить шкарпетки в українських бійців через їх заздрісну якість у порівнянні з обмундируванням "другої армії світу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

Під час розмови окупант зізнався у тому, що поцупив не одну пару шкарпеток, оскільки російським обмундируванням можна хіба що мити підлогу.

Водночас він розповів й про американський камуфляж, який також поцупив у наших військових. Однак, він відзначив, що якість нашого виробника нічим не нічим не поступається американській.

"Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їх рюкзаки, їх шолом. Ну, це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так", - говорить окупант.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила чергову розмову російських військових. В ній окупант вихваляється тим, як добивав поранених українців.

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