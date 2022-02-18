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Оккупанты под видом эвакуации скапливают детей и женщин. Возможен теракт, - штаб ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что оккупанты на Донбассе под видом эвакуации скапливают женщин и детей. По его словам, возможны теракты для обвинения украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение командующего ООС.

"Оккупанты скапливают детей и женщин под видом эвакуации, по данным разведки, есть большая вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.

Командующий ООС подчеркнул, что проверить эту информацию украинская разведка пока не может. Он также выразил сожаление в том, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности повлиять на совершение боевиками теракта против женщин и детей.

Напомним, на фоне обострения на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию местных жителей.

Отметим, президент России Владимир Путин распорядился всем эвакуированным с оккупированного Донбасса выплатить по 10 тысяч рублей (около 3,7 тысячи гривен).

Подробнее о ситуации в ОРДЛО читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".

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