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Окупанти під виглядом евакуації накопичують дітей і жінок. Можливий теракт, - штаб ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що окупанти на Донбасі під виглядом евакуації накопичують жінок і дітей. За його словами, можливі теракти для звинувачення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення командувача ООС.

"Окупанти накопичують дітей і жінок під виглядом евакуації, за даними розвідки, є велика ймовірність здійснення терактів з метою загибелі мирного населення і звинувачення в цьому наших військових", - сказав Павлюк.Новина до

Командувач ООС наголосив, що перевірити цю інформацію українська розвідка поки що не може. Він також висловив жаль у тому, що Збройні сили України не мають можливості вплинути на скоєння бойовиками теракту проти жінок та дітей.

Нагадаємо, на тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін розпорядився всім евакуйованим із окупованого Донбасу виплатити по 10 тисяч рублів (близько 3,7 тисячі гривень).

Докладніше про ситуацію в ОРДЛО читайте у матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці".

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