Окупанти під виглядом евакуації накопичують дітей і жінок. Можливий теракт, - штаб ООС

Командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що окупанти на Донбасі під виглядом евакуації накопичують жінок і дітей. За його словами, можливі теракти для звинувачення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення командувача ООС .

"Окупанти накопичують дітей і жінок під виглядом евакуації, за даними розвідки, є велика ймовірність здійснення терактів з метою загибелі мирного населення і звинувачення в цьому наших військових", - сказав Павлюк.Новина до

Командувач ООС наголосив, що перевірити цю інформацію українська розвідка поки що не може. Він також висловив жаль у тому, що Збройні сили України не мають можливості вплинути на скоєння бойовиками теракту проти жінок та дітей.