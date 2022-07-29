Россияне с вертолетов Ми-8 обстреляли Харьковскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"На Харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку Старого Салтова", - отметили украинские военные.

Кроме этого, в Генштабе добавили, что противник осуществлял огневое поражение из артиллерии в районах Харькова.

В то же время противник атаковал Родное, Уды, Дементиевку, Слатино, Протопоповку, Новое, Золочев, Прудянку, Русскую Лозовую, Русские Тишки, Петровку, Безруки, Борщевую, Старый Салтов и Коробочкино.