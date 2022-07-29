Россияне с вертолетов Ми-8 обстреляли Харьковскую область

Российские оккупационные войска 29 июля двумя вертолетами Ми-8 атаковали Харьковскую область. Враг нанес удар вблизи Старого Салтова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"На Харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку Старого Салтова", - отметили украинские военные.
Кроме этого, в Генштабе добавили, что противник осуществлял огневое поражение из артиллерии в районах Харькова.
В то же время противник атаковал Родное, Уды, Дементиевку, Слатино, Протопоповку, Новое, Золочев, Прудянку, Русскую Лозовую, Русские Тишки, Петровку, Безруки, Борщевую, Старый Салтов и Коробочкино.
Напомним, в ночь на 29 июля во время воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в центральной части города зафиксировано два "прилета".
По его словам, в первом случае оккупанты попали в двухэтажный дом, во втором - в здание одного из высших учебных заведений. На месте происшествия работают спасатели и ищут под завалами людей.