RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область

Фото: Окупанти з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Російські окупаційні війська 29 липня двома вертольотами Мі-8 атакували Харківську область. Ворог завдав удару поблизу Старого Салтова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова", - зазначили українські військові.

Окрім цього, у Генштабі додали, що противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах Харкова.

Водночас противник атакував Рідне, Уди, Дементіїівку, Слатине, Протопопівку, Нове, Золочів, Прудянку, Руську Лозову, Руські Тишки, Петрівку, Безруки, Борщову, Старий Салтів та Коробочкине.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що у центральній частині міста зафіксовано два "прильоти".

За його словами, у першому випадку окупанти потрапили в двоповерховий будинок, у другому - в будівлю одного з вищих навчальних закладів. На місці події працюють рятувальники та шукають під завалами людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України