Росіяни з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Окрім цього, у Генштабі додали, що противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах Харкова.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що у центральній частині міста зафіксовано два "прильоти".

За його словами, у першому випадку окупанти потрапили в двоповерховий будинок, у другому - в будівлю одного з вищих навчальних закладів. На місці події працюють рятувальники та шукають під завалами людей.