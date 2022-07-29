Росіяни з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область

Російські окупаційні війська 29 липня двома вертольотами Мі-8 атакували Харківську область. Ворог завдав удару поблизу Старого Салтова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"На Харківському напрямку пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова", - зазначили українські військові.
Окрім цього, у Генштабі додали, що противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах Харкова.
Водночас противник атакував Рідне, Уди, Дементіїівку, Слатине, Протопопівку, Нове, Золочів, Прудянку, Руську Лозову, Руські Тишки, Петрівку, Безруки, Борщову, Старий Салтів та Коробочкине.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що у центральній частині міста зафіксовано два "прильоти".
За його словами, у першому випадку окупанти потрапили в двоповерховий будинок, у другому - в будівлю одного з вищих навчальних закладів. На місці події працюють рятувальники та шукають під завалами людей.