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Оккупанты вели штурм на нескольких направлениях. Однако успеха не имели: сводки Генштаба

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Понедельник 13 июня 2022 19:17
Оккупанты вели штурм на нескольких направлениях. Однако успеха не имели: сводки Генштаба Фото: оккупанты вели штурм на нескольких направлениях на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают штурмовать на ряде направлений. Однако, наши бойцы дают им отпор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на 18: 00.

На Волынском и Полесском направлениях:

Без существенных изменений.

На Северском направлении:

Оккупанты обстреляли из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запселье Сумской области и Шумящим и Гремяч Черниговской области. Враг продолжает оборудовать оборонительные позиции.

На Слобожанском направлении:

Российские военные регулярно обстреливают позиции наших воинов и совершенствуют инженерное оборудование.

На Харьковском направлении:

Враг сосредоточил усилия на попытках нарушить логистические маршруты снабжения наших бойцов.

На Славянском направлении:

Оккупанты попытались вести штурмовые действия в Богородичном, однако успеха не имели. Закрепляют в северо-западной части населенного пункта.

На Донецком направлении:

Российские военные перегруппировывают подразделения и усиливают группировки. Пытаются окружить наших бойцов в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Лиманском направлении:

Враг не вел активных действий.

На Северодонецком направлении:

"Противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, совершил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел", - пишет Генштаб.

На Бахмутском направлении:

Оккупанты продолжают обстреливать позиции наших военных из артиллерии.

“Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошкивка - Устиновка, Орехово - Золотое, Камышеваха - Врубовка, Васильевка - Белогоровка, Почечное - Николаевка, Доломотное - Новолуганське, успеха не имел”, - добавляет пресс-служба.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях:

Оккупанты не вели активных действий. Чтобы сковать и недопустить переброску наших войск, захватчики осуществляли обстрелы из минометов.

На Южнобугском направлении:

Оккупанты продолжают вести оборону. Сосредоточили усилия на ведении разведки, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы ПВО на направлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 12 июня, наши бойцы продолжали ожесточенные бои на территории Северодонецка и отбили вражеский штурм на Славянск.

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