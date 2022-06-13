Окупанти вели штурм на декількох напрямках. Однак успіху не мали: зведення Генштабу

Фото: окупанти вели штурм на декількох напрямках на фронті (Getty Images)

Російські окупанти продовжують штурмувати на низці напрямків. Однак, наші бійці завдають їм відсічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00. На Волинському та Поліському напрямках: Без суттєвих змін. На Сіверському напрямку: Окупанти обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Ворог продовжує обладнувати оборонні позиції. На Слобожанському напрямку: Російські військові регулярно обстрілюють позиції наших воїнів й удосконалюють інженерне обладнання. На Харківському напрямку: Ворог зосередив зусилля на спробах порушити логістичні маршрути постачання наших бійців. На Слов’янському напрямку: Окупанти спробували вести штурмові дії в Богородичному, однак успіху не мали. Закріплюють в північно-західній частині населеного пункту. На Донецькому напрямку: Російські військові перегруповують підрозділи й посилюють угрупування. Намагаються оточити наших бійців у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське. На Лиманському напрямку: Ворог не вів активних дій. На Сєвєродонецькому напрямку: "Противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав", - пише Генштаб. На Бахмутському напрямку: Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових з артилерії. “Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, успіху не мав”, - додає пресслужба. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках: Окупанти не вели активних дій. Щоб сковати й недопустити перекидання наших військ, загарбники здійснювали обстріли з мінометів. На Південнобузькому напрямку: Окупанти продовжують вести оборону. Зосередили зусилля на веденні розвідки, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань й системи ППО на напрямку.