Окупанти вели штурм на декількох напрямках. Однак успіху не мали: зведення Генштабу
Російські окупанти продовжують штурмувати на низці напрямків. Однак, наші бійці завдають їм відсічі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Ситуація на фронті станом на 18:00.
На Волинському та Поліському напрямках:
Без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку:
Окупанти обстріляли з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Ворог продовжує обладнувати оборонні позиції.
На Слобожанському напрямку:
Російські військові регулярно обстрілюють позиції наших воїнів й удосконалюють інженерне обладнання.
На Харківському напрямку:
Ворог зосередив зусилля на спробах порушити логістичні маршрути постачання наших бійців.
На Слов’янському напрямку:
Окупанти спробували вести штурмові дії в Богородичному, однак успіху не мали. Закріплюють в північно-західній частині населеного пункту.
На Донецькому напрямку:
Російські військові перегруповують підрозділи й посилюють угрупування. Намагаються оточити наших бійців у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.
На Лиманському напрямку:
Ворог не вів активних дій.
На Сєвєродонецькому напрямку:
"Противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав", - пише Генштаб.
На Бахмутському напрямку:
Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових з артилерії.
“Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, успіху не мав”, - додає пресслужба.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:
Окупанти не вели активних дій. Щоб сковати й недопустити перекидання наших військ, загарбники здійснювали обстріли з мінометів.
На Південнобузькому напрямку:
Окупанти продовжують вести оборону. Зосередили зусилля на веденні розвідки, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань й системи ППО на напрямку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 12 червня, наші бійці продовжували запеклі бої на території Сєвєродонецька й відбили ворожий штурм на Слов'янськ.
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