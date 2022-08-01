Оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, бои продолжаются, - Генштаб

Оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются. Войска РФ также пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных с нашим государством районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Совершил артиллерийский обстрел возле Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщева, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка, также нанесли авиационный удар возле Мосьпаново.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении войска РФ активных действий не вели. Совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Также был нанесен авиационный удар неподалеку от Кодемы.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Также велись штурмовые действия в направлении Песков, но успеха не имели.

На Новопавловском и Запорожском направлениях производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Волшебное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Также оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Идет перегруппировка вражеских войск в Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов, также нанесли авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Отмечается усиление противником группировки войск на Криворожском направлении.

Кроме того, фиксируется активное вовлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.