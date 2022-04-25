Оккупанты утром запустили по Одесской области две ракеты, - ОВА

"Сегодня утром, со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар с берегового комплекса Бастион по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями ПВО", - заявил Марченко.

По словам главы Одесской ОВА, также он встретился со спикерами Польши и Литвы, чтобы обсудить построение жилья для вынужденных переселенцев и поднять вопрос поддержки в предоставлении для Украины статуса кандидата-члена ЕС.

"В соседние области враг пытается прорвать нашу оборону, нанося ракетно-артиллерийские удары и активно используют танки. Но благодаря нашим защитникам и Джавелинам противник продолжает терять технику и живую силу. Берегите себя", - добавил Марченко.