Окупанти зранку запустили по Одеській області дві ракети, - ОВА

"Сьогодні вранці, зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести ракетний удар з берегового комплексу Бастіон по Одеській області. Одна ракета впала у воду, інша була збита нашими підрозділами ППО", - заявив Марченко.

За словами голови Одеської ОВА, також він зустрівся зі спікерами Польщі й Литви, аби обговорити побудову житла для вимушених переселенців й порушити питання підтримки у наданні для України статусу кандидата-члена ЄС.

"У сусідні області ворог намагається прорвати нашу оборону, завдаючи ракетно-артилерійських ударів й активно використовують танки. Але дякувати нашим захисникам та джавелінам противник продовжує втрачати техніку та живу силу. Бережіть себе", - додав Марченко.