Оккупанты утром снова ударили по Запорожью: в ОВА рассказали о последствиях

По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, у реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется.

Также враг совершил обстрел неподалеку от областного центра. Оккупанты попали в одно из сел Запорожского района. Пока известно об одном пострадавшем.

На местах работают соответствующие профильные службы.

Напомним, ночью 19 сентября россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. В одном из районов отключился свет, энергоснабжение уже восстановлено.

Ранее ночью взрывы прогремели в Николаеве. В то же время воздушная тревога была объявлена в Одессе и области. Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах в Никополе в Днепропетровской области, однако официальной информации пока нет.

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