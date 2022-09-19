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В Николаеве прогремели взрывы

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Николаев, Понедельник 19 сентября 2022 00:33
В Николаеве прогремели взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве ночью 19 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правил "двух стен".

В то же время воздушная тревога была объявлена в Одессе и области. Кроме того, в соцсетях сообщают о взрывах в Никополе в Днепропетровской области, однако официальной информации пока нет.

Напомним, российские войска прошлой ночью, 18 сентября, обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура.

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