Окупанти вранці знову вдарили по Запоріжжю: в ОВА розповіли про наслідки

За попередньою інформацією, одна ракета потрапила до обласного центру біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також ворог здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупанти потрапили до одного із сіл Запорізького району. Поки що відомо про одного постраждалого.

На місцях працюють відповідні профільні служби.

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.

Раніше вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, у соцмережах повідомляли про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.

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