Оккупанты с утра бьют из минометов по Энергодару, есть раненые

По предварительной информации, есть раненые.

Также известно о попадании снарядов в объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, войска РФ накануне визита миссии МАГАТЭ усилили провокации вокруг Энергодара и ЗАЭС. Как сообщили в ГУР, обстрелы станции и возможных маршрутов прибытия экспертов не прекращаются.

28 августа российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек.

В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.

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