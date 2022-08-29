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Войска РФ нанесли удар по временно оккупированному Энергодару: ранены 10 человек

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Энергодар, Понедельник 29 августа 2022 09:19
Войска РФ нанесли удар по временно оккупированному Энергодару: ранены 10 человек Фото: войска РФ нанесли удар по временно оккупированному Энергодару (en.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные поздно вечером 28 августа обстреляли жилые кварталы Энергодара Запорожской области. Сообщается о 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести, двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных возле домов по улице Воинов-Интернационалистов.

Сообщается, что таким образом оккупанты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения россиян не останавливает.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области в воскресенье, 28 августа. Под атаку попали третий и пятый микрорайоны города.

Напомним, что жителей Энергодара просят пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

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