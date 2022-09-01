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Окупанти з ранку б'ють з мінометів по Енергодару, є поранені

Фото: окупанти з ранку б'ють з мінометів по Енергодару (en.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти з 5 ранку б'ють по Енергодару з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Дмитра Орлова.

За попередньою інформацією, є поранені.

Також відомо про попадання снарядів в об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, війська РФ напередодні візиту місії МАГАТЕ посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС. Як повідомили в ГУР, обстріли станції та можливих маршрутів прибуття експертів не припиняються.

28 серпня російські війська обстріляли житлові квартали Енергодара. В результаті було поранено 10 осіб.

В Офісі президента це назвали організованою кривавою виставою.

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