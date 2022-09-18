Оккупанты уступают позиции, теряя тактически выгодное положение, - ОК "Юг"

ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .
"Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако, не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения", - отмечают украинские военные.
В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты силами к взводу при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, проводили штурмовые действия, но успеха не имели.
"Утратив две боевые машины десанта и треть живой силы, враг отступил", - указывают наши воины.
Авиация Вооруженных сил Украины в течение боевого дня нанесла 3 удара по российским оккупантам.
В результате этих атак РФ потеряла 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня.
В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено более 320 огневых задач.
Благодаря действиям украинских военных обеспечен огневой контроль:
"В результате чего у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота - баржа, с помощью которой они пытались доставлять вооружение и технику", - пояснили в ОК "Юг".
Продырявленный "сосуд" уничтожен вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом.
"В общей сложности подтвержденные потери врага составляют 62 солдата и 5 единиц бронированной техники", - добавили в Оперативном командовании.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.
К слову, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия украинских военных на поле боя фундаментально изменили характер современной войны.
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