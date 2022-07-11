Оккупанты усиливают удары под Бахмутом, хотят изолировать город, - ISW

Уточняется, что хотя у россиян есть "оперативная пауза", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

Напомним, российские оккупанты на протяжении всего дня обстреливают населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеского огня в регионе разрушены дома, пострадали люди. Есть погибшие мирные жители.

В субботу, 9 июля, в Донецкой области три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.

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