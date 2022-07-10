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Россияне весь день обстреливали Донецкую область: погибли двое гражданских

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Украина, Воскресенье 10 июля 2022 20:47
Россияне весь день обстреливали Донецкую область: погибли двое гражданских Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные на протяжении всего дня обстреливают населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеского огоня в регионе разрушены дома, пострадали люди. Есть погибшие мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, сложнее всего - в Бахмутском районе.

В Нью-Йорке ракетным ударом повреждены магазин и дом - без пострадавших.

Соледар за сегодня подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночного обстрела сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего разрушена пятиэтажка. За день в городе - трое раненых.

В Сиверске под обстрел попал частный сектор - один дом разрушен, много поврежденных. Также повреждения получила одна многоэтажка. Доподлинно известно о двух погибших в городе за сутки.

Угледар россияне обстреляли из артиллерии - ранен один человек. Еще один человек ранен в Ласточкино Очеретинской общины.

Кроме того, под огнем общины в относительном тылу. Черкасская община была обстреляна из Градов - без пострадавших. В Ильиновской общине от артобстрела загорелось поле с пшеницей.

Напомним, вчера в Донецкой области три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.

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Донецкая область
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