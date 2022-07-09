Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненые
В субботу, 9 июля, россияне нанесли ряд обстрелов по Донецкой области. Три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По его словам, от обстрелов оккупантов в Марьинке погиб один человек. В Константиновке - один погибший и трое раненых в результате пяти "прилетов" по жилым массивам.
Также один погибший и один раненый в селе Переездное Звановской громады. В Светлодарской громаде еще четыре человека пострадали от атак россиян.
Кириленко добавил, что уточняется информация о жертвах в результате атаки захватчиков по Авдеевке, там зафиксировали более 10 обстрелов.
Обстрелы Донецкой области (pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой области из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены.
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