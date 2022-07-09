Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненые

В субботу, 9 июля, россияне нанесли ряд обстрелов по Донецкой области. Три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

По его словам, от обстрелов оккупантов в Марьинке погиб один человек. В Константиновке - один погибший и трое раненых в результате пяти "прилетов" по жилым массивам.

Также один погибший и один раненый в селе Переездное Звановской громады. В Светлодарской громаде еще четыре человека пострадали от атак россиян.

Кириленко добавил, что уточняется информация о жертвах в результате атаки захватчиков по Авдеевке, там зафиксировали более 10 обстрелов.

Обстрелы Донецкой области (pavlokyrylenko_donoda)