ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 09 июля 2022 20:42
Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненые Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 9 июля, россияне нанесли ряд обстрелов по Донецкой области. Три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, от обстрелов оккупантов в Марьинке погиб один человек. В Константиновке - один погибший и трое раненых в результате пяти "прилетов" по жилым массивам.

Также один погибший и один раненый в селе Переездное Звановской громады. В Светлодарской громаде еще четыре человека пострадали от атак россиян.

Кириленко добавил, что уточняется информация о жертвах в результате атаки захватчиков по Авдеевке, там зафиксировали более 10 обстрелов.

Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненыеРоссияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненыеОбстрелы Донецкой области (pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой области из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России