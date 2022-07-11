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Окупанти посилюють удари під Бахмутом, хочуть ізолювати місто, - ISW

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти імовірно посилюють артилерійські і ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що хоча у росіян є "оперативна пауза", вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену і безуспішну наземну атаку на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони і бойові організації, що частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.

Нагадаємо, російські окупанти протягом усього дня обстрілюють населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь в регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні жителі.

У суботу, 9 липня, в Донецькій області три мирних жителі загинули унаслідок атак окупантів.

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Бахмут