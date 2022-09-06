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Оккупанты усиливают репрессии в отношении жителей Энергодара, - ГУР

Фото: оккупанты усиливают репрессии в отношении жителей Энергодара (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж.

Для проведения фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло специальное подразделение Росгвардии. С помощью коллаборантов составляются списки "неблагонадежных", в которые вносят бывших военных, ветеранов АТО, сотрудников силовых структур, активистов и просто граждан с проукраинской позицией.

Задержанные жители города и пленные военнослужащие ВСУ содержатся в переоборудованных помещениях местного отдела МВД и городского суда.

Угрозы заставляют людей массово выезжать из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, непосредственно на вражеских блокпостах вопрос решается с помощью взяток. Кое-где "оплата" достигает 5-7 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что в течение последних дней жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска несколько дней подряд не пропускали в Энергодар гуманитарные грузы.

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