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Окупанти посилюють репресії щодо жителів Енергодара, - ГУР

Фото: окупанти посилюють репресії щодо жителів Енергодара (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України.

Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовують утиски, викрадення і шантаж.

Для проведення фільтраційних заходів до міста додатково прибув спеціальний підрозділ Росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", в які вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів і просто громадян з проукраїнською позицією.

Затримані мешканці міста та полонені військовослужбовці ЗСУ утримуються у переобладнаних приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.

Погрози змушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім, безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів.

Раніше ми писали, що протягом останніх днів жителі окупованого Енергодара намагаються виїхати на підконтрольну територію України.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська кілька днів поспіль не пропускали в Енергодар гуманітарні вантажі.

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