Окупанти посилюють репресії щодо жителів Енергодара, - ГУР

Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовують утиски, викрадення і шантаж.

Для проведення фільтраційних заходів до міста додатково прибув спеціальний підрозділ Росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", в які вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів і просто громадян з проукраїнською позицією.

Затримані мешканці міста та полонені військовослужбовці ЗСУ утримуються у переобладнаних приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.

Погрози змушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім, безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів.