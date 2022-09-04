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Войска РФ второй день подряд не пропускают в Энергодар гуманитарный груз

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Энергодар, Воскресенье 04 сентября 2022 13:07
Войска РФ второй день подряд не пропускают в Энергодар гуманитарный груз Фото: мэр Энергодара Дмитрий Орлов (facebook com DmitroOrlovOfficial)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска второй день подряд не пропускают в Энергодар гумантарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка довезти людям необходимые им вещи тоже немалого результата. Рашисты просто развернули автомобили с резиновым грузом назад", - сообщил он.

Орлов заявил, что основным аргументом оккупантов является то, что Энергодар якобы ни в чем не нуждается," у местных жителей есть все и даже больше".

По словам городского главы, в составе гуманитарного груза - памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей.

"Как всегда, мы также собрали большое количество адресных посылок со специфическим лекарством, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями", - подчеркнул Орлов.

Он также добавил, что в гуманитарном грузе было 1000 кв. метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов.

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