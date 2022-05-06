Оккупанты усилили воздушную разведку над Одессой, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Одесской ОВА Сергея Братчука .

"Враг пытается наносить ракетные удары по Одессе и другим областям страны. Сегодняшний ракетный обстрел. Его бы последствия были бы намного худшими, если бы не наши силы противовоздушной обороны", - сказал Братчук в вечернем обращении.

Он добавил, что противник не только наносит ракетные удары по городу. Последнее время оккупанты усилили воздушную разведку над Одессой.