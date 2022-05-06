Окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Одеської ОВА Сергія Братчука .

"Ворог намагається наносити ракетні удари по Одесі та інших областях країни. Сьогоднішній ракетний обстріл. Його б наслідки були б набагато гіршими, якби не наші сили протиповітряної оборони", - сказав Братчук у вечірньому зверненні.

Він додав, що противник не тільки завдає ракетних ударів по місту. Останнім часом окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою.