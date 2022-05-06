Окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою, - ОВА
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Одесі. Сьогодні сили протиповітряної оборони змогли пом'якшити обстріл міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Ворог намагається наносити ракетні удари по Одесі та інших областях країни. Сьогоднішній ракетний обстріл. Його б наслідки були б набагато гіршими, якби не наші сили протиповітряної оборони", - сказав Братчук у вечірньому зверненні.
Він додав, що противник не тільки завдає ракетних ударів по місту. Останнім часом окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою.
Нагадавши, сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. Як зазначили в ОВА, російські війська обстріляли область, але сили ППО змогли знизити масштаб ударів.
Зазначимо, протягом останнього тижня Одеса і область регулярно піддаються ракетним ударам. Противник обстрілював аеропорт у передмісті та житлові квартали, а також міст у Білгород-Дністровському.
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