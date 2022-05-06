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Окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою, - ОВА

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Одеса, П'ятниця 06 травня 2022 21:35
Окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою, - ОВА Фото: російські військові посилили повітряну розвідку над Одесою (mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Одесі. Сьогодні сили протиповітряної оборони змогли пом'якшити обстріл міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Ворог намагається наносити ракетні удари по Одесі та інших областях країни. Сьогоднішній ракетний обстріл. Його б наслідки були б набагато гіршими, якби не наші сили протиповітряної оборони", - сказав Братчук у вечірньому зверненні.

Він додав, що противник не тільки завдає ракетних ударів по місту. Останнім часом окупанти посилили повітряну розвідку над Одесою.

Нагадавши, сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. Як зазначили в ОВА, російські війська обстріляли область, але сили ППО змогли знизити масштаб ударів.

Зазначимо, протягом останнього тижня Одеса і область регулярно піддаються ракетним ударам. Противник обстрілював аеропорт у передмісті та житлові квартали, а також міст у Білгород-Дністровському.

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