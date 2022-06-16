Оккупанты уничтожили вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев

Еду для пострадавших жителей отправила международная гуманитарная организация.

"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Central the Kitchen, которая должна была кормить Донецкую область и теперь повлияет на мариупольцев по центрам "Я - Мариуполь", - написал он.

Напомним, оккупанты уменьшили гуманитарную помощь мариупольцам, чтобы заставить их идти на работу в коммунальную сферу.

Кроме этого, захватчики начали строить "модульные дома" для бездомных мариупольцев. Горсовет отмечает, что оккупанты располагают их рядом с линией обороны и могут использовать жителей как "живой щит".