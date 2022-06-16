Окупанти знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців

Їжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.

Нагадаємо, окупанти зменшили гуманітарну допомогу маріупольцям, щоб змусити їх йти на роботу в комунальну сферу.

Крім цього, загарбники почали будувати "модульні будинки" для бездомних маріупольців. Міськрада зазначає, що окупанти розташовують їх поруч з лінією оборони і можуть використовувати жителів як "живий щит".