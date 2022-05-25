Оккупанты уничтожили почти половину дорог в Харьковской области

Российские оккупанты за три месяца войны разрушили 45% дорог в Харьковской области. Спрогнозировать количество времени и ресурсов для их восстановления пока невозможно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
"Вследствие российской агрессии и прохождения боевых действий на территории области дорожное хозяйство претерпело значительные разрушения, а именно 45% (1 059 км автодорог) от сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - заявил начальника службы Андрея Алексеева.
По словам Алексеева, также были разрушены и 16 искусственных сооружений. Речь идет о мостах, эстакадах, путепроводах, туннелях, наземных, а также подземных пешеходных переходах. Из них 12 находятся на балансе службы.
Начальник службы добавил, что часть уничтоженных дорог и в дальнейшем находятся на временно оккупированных Россией территориях.
Сегодня же, усилия Автодора направлены на обустройство временных объездов разрушенных сооружений.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове возобновили работу метро. Метрополитен будет работать с 07:00 до 19:00.
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