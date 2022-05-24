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В Харькове возобновили работу метро: график работы

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Харьков, Вторник 24 мая 2022 09:43
В Харькове возобновили работу метро: график работы Фото: В Харькове возобновили работу метро (metro.kharkov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 24 мая, в Харькове возобновили работу метро. Воспользоваться услугами метрополитена можно с 7:00 до 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

Интервал между поездами составляет около получаса. При этом в первую неделю работы метрополитена, проезд будет бесплатным.

Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда", а станция метро "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла.

В то же время метрополитен останется убежищем на время воздушных тревог.

Напомним, 21 мая российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили более 10 человек.

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