В Харькове возобновили работу метро: график работы
Во вторник, 24 мая, в Харькове возобновили работу метро. Воспользоваться услугами метрополитена можно с 7:00 до 19:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".
Интервал между поездами составляет около получаса. При этом в первую неделю работы метрополитена, проезд будет бесплатным.
Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда", а станция метро "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла.
В то же время метрополитен останется убежищем на время воздушных тревог.
Напомним, 21 мая российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили более 10 человек.
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