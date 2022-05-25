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Окупанти знищили майже половину доріг в Харківській області

Фото: окупанти знищили майже половину доріг в Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти за три місяці війни зруйнували 45% доріг у Харківській області. Спрогнозувати кількість часу й ресурсів для їх відбудови наразі є неможливо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби автомобільних доріг у Харківській області.

"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення", - заявив начальника служби Андрія Алексєєва.

За словами Алексєєва, також були зруйновані й 16 штучних споруд. Йдеться про мости, естакади, шляхопроводи, тунелі, наземні, а також підземні пішохідні переходи. З них 12 знаходяться на балансі служби.

Начальник служби додав, що частина знищених доріг й надалі перебуваються на тимчасово окупованих Росією територіях.

Сьогодні ж, зусилля Автодору спрямовані на облаштування тимчасових об’їздів зруйнованих споруд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові відновили роботу метро. Метрополітен працюватиме з 07:00 до 19:00.

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