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Оккупанты уничтожили Георгиевский скит Святогорской лавры

Фото: Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры (facebook.com/svlavra)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты уничтожили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). По храму нанесли артиллерийский удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко.

"Рашисты прицельным выстрелом уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры Московского патриархата", - сообщил Кочевенко в своем Facebook.

Украинский военный записал видео разрушенного храма. На кадрах видно практически полностью уничтоженное здание скита.

"Разруха и смерть - единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Это была прекрасная церковь, извините", - добавил он.

Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры находится в селе Долина Донецкой области. Основан в середине XIX века.

Напомним, война в Украине началась 24 февраля. Практически с первых дней российской агрессии под вражеские удары попали православные храмы. Так, в начале марта стало известно об уничтожении двух церквей в Житомирской и Киевской областях.

Отметим, на фоне поддержки московским патриархатом войны в Украине большинство украинцев выступают за жесткие меры в отношении УПЦ.

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