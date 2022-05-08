Окупанти знищили Георгіївський скит Святогірської лаври

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрія Кочевенка .

Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври знаходиться в селі Долина Донецької області. Заснований в середині XIX століття.

"Розруха і смерть - єдине, що несе "руський мир", навіть тим, хто його чекав. Це була прекрасна церква, вибачте", - додав він.

Нагадаємо, війна в Україні почалася 24 лютого. Практично з перших днів російської агресії під ворожі удари потрапили православні храми. Так, на початку березня стало відомо про знищення двох Церков у Житомирській та Київській областях.

Зазначимо, на тлі підтримки Московським Патріархатом війни в Україні більшість українців виступають за жорсткі заходи щодо УПЦ.

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