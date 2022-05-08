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Окупанти знищили Георгіївський скит Святогірської лаври

Фото: Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври (facebook.com/svlavra)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). По храму завдали артилерійського удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрія Кочевенка.

"Рашисти прицільним пострілом знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври Московського патріархату", - повідомив Кочевенко у своєму Facebook.

Український військовий записав відео зруйнованого храму. На кадрах видно практично повністю знищену будівлю скиту.

"Розруха і смерть - єдине, що несе "руський мир", навіть тим, хто його чекав. Це була прекрасна церква, вибачте", - додав він.

Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври знаходиться в селі Долина Донецької області. Заснований в середині XIX століття.

Нагадаємо, війна в Україні почалася 24 лютого. Практично з перших днів російської агресії під ворожі удари потрапили православні храми. Так, на початку березня стало відомо про знищення двох Церков у Житомирській та Київській областях.

Зазначимо, на тлі підтримки Московським Патріархатом війни в Україні більшість українців виступають за жорсткі заходи щодо УПЦ.

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