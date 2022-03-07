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Ничего святого! Российские оккупанты уничтожают исторические церкви

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Понедельник 07 марта 2022 17:43
Ничего святого! Российские оккупанты уничтожают исторические церкви Фото: Российские оккупанты уничтожают исторические церкви t me oleksiihoncharenko)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты и исторические места в Украине. Стало известно, что за один день было уничтожено сразу две церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Гончаренко.

"Сегодня ночью в селе Вязовка в Житомирской области была уничтожена российскими оккупантами Покровская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1862 году. Это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора", - сообщил Гончаренко.

Ничего святого! Российские оккупанты уничтожают исторические церквиЕще одну церковь российские оккупанты сожгли в селе Заворичи, в Броварском районе Киевской области.

Ничего святого! Российские оккупанты уничтожают исторические церквиЭто был Свято-Георгиевский храм, построенный в 1873 году. В 1935 году в нем запретили проводить богослужения и использовали для хранения зерна.

Во время Великой Отечественной войны он уцелел. Но только в 1968 году он снова стал принимать прихожан.

В сеть попало видео, на котором видно, что этот храм горит.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили семь батальонных групп оккупантов.

А также рассказывали о том, что погибших военных РФ будут хоронить в братских могилах.

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